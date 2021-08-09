На опорах светофоров появятся светодиодные ленты, дублирующие сигналы. Таким образом федеральные дорожники надеются повысить безопасность дорожного движения. В планах Упрдор

На опорах светофоров появятся светодиодные ленты, дублирующие сигналы. Таким образом федеральные дорожники надеются повысить безопасность дорожного движения. В планах Упрдор Москва-Нижний Новгород оснастить светофоры дополнительной иллюминацией в трех регионах: Владимирской и Нижегородской областях, а также Республике Мордовия. 10 из 17 светофорных объектов модернизируют именно в 33 регионе. Во Владимирской области дополнительная иллюминация появится у светофоров