В МЧС предупреждают о 32-градусной жаре 9 августа. Из-за сухой погоды возрастают риски пожаров и происшествий на водных объектах, предупреждают в тревожном ведомстве. Главное управление МЧС

В МЧС предупреждают о 32-градусной жаре 9 августа. Из-за сухой погоды возрастают риски пожаров и происшествий на водных объектах, предупреждают в тревожном ведомстве. Главное управление МЧС России напоминает о том, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено посещение лесов, под запретом любое разведение открытого огня. Штрафы за нарушение данных правил в период