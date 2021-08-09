Во Владимирской области по дороге на Киржач за деревней Новосёлово гуляет истощенный верблюд. Автолюбители, проезжающие мимо, запечатлели животное и выложили фотографии в соцсети.

Во Владимирской области по дороге на Киржач за деревней Новосёлово гуляет истощенный верблюд. Автолюбители, проезжающие мимо, запечатлели животное и выложили фотографии в соцсети. Специалисты отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника считают, что лето верблюд на подножном корме протянет, но ему может грозить опасность. Поэтому лучше будет, если хозяин все-таки объявится. Денис Дуденков, зав. отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника