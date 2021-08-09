Российский врач-эпидемиолог Эдуард Шунков поделился с гражданами рекомендациями по укреплению детского иммунитета. По мнению специалиста, не все родители уделяют должное внимание этой ..

Российский врач-эпидемиолог Эдуард Шунков поделился с гражданами рекомендациями по укреплению детского иммунитета. По мнению специалиста, не все родители уделяют должное внимание этой проблеме.Шунков считает, что ребёнка необходимо закалять с ранних лет. Кроме того, нужно регулярно делать детям прививки для профилактики вирусных инфекций, таких как грипп и простуда. Врач отметил, что это особенно актуально в холодный период, когда вирусы активизируются, а организм страдает от недостатка витаминов, передаёт .