Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к новым ограничительным мерам западных коллег.

Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к новым ограничительным мерам западных коллег.В последний год Белоруссия испытывает сильнейшее давление со стороны стран Запада. Ситуация усугубилась после того, как проигравшая президентские выборы Светлана Тихановская бежала за пределы родины и стала инициатором массовых акций протеста в своей стране. Многие западные государства поддержали оппозицию и стали постепенно вводить санкции против Белоруссии. В одном из последних интервью Александр Лукашенко высказал свое отношение к происходящему.После того, как представительница британской медиакорпорации "Би-Би-Си" поинтересовалась у белорусского лидера, не боится ли он новых санкций, тот вышел из себя и без стеснения заявил:"Вы прихвостни американские".Как сообщил телеканал , политик отметил, что не считает Соединенное Королевство самостоятельным – его политика навязана извне. Лукашенко призвал Великобританию "подавиться своими санкциями" и отметил, что Минск даже знать ничего не желает об этой стране. При этом президент пояснил, что ничего не имеет против самой журналистки "Би-Би-Си", а говорит лишь об агрессивной политике ее правительства.Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что в финансировании режима Александра Лукашенко.