За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Полицейскими оформлено 381 происшествие с материальным ущербом.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 02 августа 2021 г. около 18:00 в г. Курлово на ул. Литвинова у д.5 водитель автомобиля «ВАЗ», 2002 г.р., допустил съезд в кювет и наезд на препятствие. В результате ДТП пассажир 2010 г.р. автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 04 августа 2021 года около 05:00 в д. Демидово на ул. Полевая у д. 3, водитель автомобиля «ВАЗ», 1999 г.р., не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП пассажир 2001 г.р. госпитализирована.Киржачский район:По предварительной информации, 03 августа 2021 г. около 15:20 на 160км автодороги А-108, водитель автомобиля «Инфинити», 1978 г.р., не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован.Кольчугинский район:По предварительной информации, 05 августа 2021 г. около 12:40 на 77 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В. Дворики» водитель автомобиля «Лада», 1990 г.р., допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 2002 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 06 августа 2021г. около 14:55 на 124 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В. Дворики» водитель автомобиля «Киа», 1956 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «МАЗ» под управлением водителя 1994 г.р., после чего автомобиль «Киа» совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» скончался на месте происшествия.Александровский район:По предварительной информации, 07 августа 2021 г. около 08:40 в д. Сущево на ул. Центральная у д. 42 водитель автомобиля «Фольксваген», 1993 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водители транспортных средств госпитализированы.Вязниковский район:По предварительной информации, 08 августа 2021 г. около 14:40 на 26 км автодороги «Вязники - Сергеевы Горки - Татарово» водитель автомобиля «ПЕЖО», 1990 г.р., не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд в кювет, наезд на препятствие (дерево) с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «ПЕЖО» направлен на амбулаторное лечение.