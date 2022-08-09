Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» работает для жителей...

Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» работает для жителей Владимирской области более шести лет. 270 тысяч человек прошли бесплатные обследования рядом с домом. Подробности - в нашем сюжете.Ежедневно передвижные центры здоровья выезжают в различные населенные пункты региона, в том числе на предприятия Владимирской области. Пройти необходимые обследования в медицинском комплексе смогли и работники завода по изготовлению бытовой техники "ВЕКО".Яна Никулина,сотрудник предприятия "ВЕКО":- Предприятие работает с 2006 года. Мы производим бытовую технику: холодильники, стиральные машины. // На самом деле сложно найти время порой, чтобы записаться к врачу, приходится отпрашиваться. // Передвижные центры здоровья - это очень удобно. Оказывают огромную помощь. // Это действительно находка и спасение для тех, у кого жесткий график, для людей, которые работают на заводе и не могут отойти от предприятия и вот так вот быстро все проверить. // Все у нас в восторге.На предприятии работают около 1500 сотрудников. Для тех, кому это необходимо, прием провели невролог, офтальмолог и специалист УЗИ органов брюшной полости.Людмила Черемовская, руководитель медицинского пункта предприятия "ВЕКО":- Я сегодня впервые посетила медицинский центр, была на приеме у окулиста. Мне очень понравился прием. // Я считаю, что это очень хороший социальный проект, направленный на улучшение здоровья населения нашей области.Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя посещать специалистов.Лусине Саакян, невролог:- Передвижные центры здоровья достаточно часто выезжают на различные предприятия, выполняя профилактические осмотры различных систем органов, что позволяет выявить заболевание на разных этапах, даже на этапе начала заболевания, что, соответственно, приводит к ранней диагностике и к своевременному излечению или уменьшению определенной симптоматики заболеваний.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в ВКонтакте и на сайте общественной организации.Александра Лебедикова, Семен Карпов, Вести-Владимир