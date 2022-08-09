На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 августа 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 августа 2022 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:11 сл. во Владимире,8 сл. в Муромском районе,6 сл. в Ковровском районе,3 сл. в Петушинском районе,5 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Александровском районе,3 сл. в Юрьев-Польском районе,9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в Радужном,2 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Камешковском районе,3 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153317 случаев заболевания.