На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 августа 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 августа 2022 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
11 сл. во Владимире,
8 сл. в Муромском районе,
6 сл. в Ковровском районе,
3 сл. в Петушинском районе,
5 сл. в Кольчугинском районе,
2 сл. в Александровском районе,
3 сл. в Юрьев-Польском районе,
9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Собинском районе,
1 сл. в Радужном,
2 сл. в Киржачском районе,
1 сл. в Камешковском районе,
3 сл. в Меленковском районе,
1 сл. в Вязниковском районе,
1 сл. в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153317 случаев заболевания.