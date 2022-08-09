В Красноярском крае сотрудники полиции доказали вину двух женщин в краже у пенсионерки более 1...

В Красноярском крае сотрудники полиции доказали вину двух женщин в краже у пенсионерки более 1 миллиона 720 тысяч рублей. Одна из мошенниц – жительница Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Красноярскому краю.Так, в январе в дежурную часть полиции обратилась 87-летняя жительница краевого центра, которая сообщила, что у нее похитили крупную сумму денег. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что за несколько часов до визита злоумышленниц ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила о якобы проводимой деноминации денежных средств, а также пояснила, что все имеющиеся у пенсионерки деньги необходимо срочно обменять. Пожилая женщина не растерялась и ответила, что смотрит телевизор и знает об участившихся случаях мошенничества, поэтому в ближайшее время собирается сходить в банк, чтобы удостовериться в том, что информация соответствует действительности.Пока бабушка собиралась, в дверь позвонили. На пороге стояли две девушки, у которых в руках был хлеб и коробка конфет. Гости представились соцработницами и сообщили, что их направил банк для обмена денег. Вместе с потерпевшей они пересчитали имеющиеся наличные средства и собрали их в пакет. Однако недоверчивая пенсионерка настояла на своем, ответив, что пойдет в банк лично. В этот момент одна из «сотрудниц соцзащиты» попросила стакан воды, а вторая в это время незаметно подменила пакеты. После ухода неизвестных пожилая женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ в этот же день установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее не судимые жительницы Московской и Владимирской области 2003 и 1999 годов рождения. У злоумышленниц были изъяты деньги в сумме 1 миллион 720 тысяч рублей.Все похищенные денежные средства в размере 1 миллион 720 тысяч рублей полицейские вернули потерпевшей.Советским районным судом Красноярска обвиняемые признаны виновными, им вынесен приговор в виде 4 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/