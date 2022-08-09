9 августа 2022 года проходит народный праздник Пантелеймон Целитель. В русской православной...

9 августа 2022 года проходит народный праздник Пантелеймон Целитель.В русской православной традиции этот день посвящён святому целителю Пантелеймону и блаженному Николаю Кочанову. А в народе его называли просто — Николай Капустник. Издавна на Пантелеймона знахари собирали целебные травы и цветы: запасы таких трав считались наделенными особой силой. В День Пантелеймона святому ставят свечу за раненных военных: считается, что великомученик может исцелить даже самых тяжелых больных. Также 9 августа считается днем новгородского юродивого Николая Кочанова. На Руси верили, что в это время начинает завиваться капуста, поэтому многие приметы и традиции связаны с этим овощем. Так, на праздник было принято срезать первую капусту, с которой пекли пироги. Блюдом угощали детей, больных и нищих.Что нельзя делать в этот день:Ссориться с военными, так как Пантелеймон, будучи покровителем не только врачей, но и воинов, может наслать большие неприятности на обидчика, начиная от недугов, и заканчивая проблемами личного и делового характера.Не рекомендуется возить хлеб и сено. Это большой грех.Нельзя в этот день собирать травы тем, кто не разбирается в их свойствах, – это чревато отравлением.Нельзя есть молодую капусту, иначе поздние сорта этого года не уродят. Сегодня принято готовить из прошлогодней капусты пирожки, щи, а также тушить ее с грибами.Не рекомендуется 9 августа считать мелочь – по примете, это действие может навлечь финансовые проблемы, решить которые не получится целый год. По этой же причине сегодня не стоит давать в долг и брать взаймы.Народные приметы 9 августа:Утки плещутся в воде и кричат – к ненастью.Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав.Налагается строгий запрет на любую работу.Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.К 9 августа вся капуста завилась — осень обещает быть холодной.Прыгающие на лугу кузнечики — к сухой и ясной погоде.Съесть капустный лист — к удаче и успехам в учебе.Сны, приснившиеся в ночь на 9 августа, не исполнятся.Августовская ночь — длинна, вода — холодна.Фото: https://www.pxfuel.com/