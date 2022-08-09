Главная задача на ближайшую пятилетку- довести объемы жилищного строительства в области до 1...

Главная задача на ближайшую пятилетку- довести объемы жилищного строительства в области до 1 миллиона квадратных метров в год. В преддверии Дня строителя глава региона Александр Авдеев провел встречу с представителями отрасли.В заседании Штаба по развитию жилищного строительства приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, проектных и строительных организаций. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в отрасли, регион наращивает темпы жилищного строительства. Только за прошлый год введено более восьмисот тысяч квадратных метров жилья. Это примерно 8000 квартир. Была снижена ставка по льготной ипотеке до 7 процентов годовых. Положительная динамика должна сохраниться и в этом году, отметил глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Наметили планы, которые нам позволят развивать жилищное строительство, в ближайшее время нужно актуализировать все вопросы генерального планирования, в совершенствовании процедур выдачи разрешения на строительство, соответственно проектирования, прохождение всех согласований и т.д.