В Октябрьском районном суде закончено судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего...

В Октябрьском районном суде закончено судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замгубернатора области Рената Чагаева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.Напомним, в марте 2018 года Чагаев получил в служебном кабинете через посредника взятку от директора одной из коммерческих фирм в размере 1 млн рублей за способствование в подписании должностными лицами подконтрольного областного государственного бюджетного учреждения «Облстройзаказчик» актов выполненных работ по государственному контракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса под акушерский корпус для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы.Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года подсудимый на принадлежащие ему банковские карты получил от того же лица взятку в сумме 615 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе, неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия.Вину в совершении преступлений Чагаев не признал, пояснив, что полученные им денежные средства являлись возвратом долга.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в прениях государственный обвинитель предложил суду назначить бывшему замгубернатора наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей.Кроме того, предложено назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 10 лет.Фото из архива ГТРК "Владимир"