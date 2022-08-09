8 августа был утвержден текст избирательного бюллетеня для досрочных выборов губернатора Владимирской области. Для голосования напечатают 1 085 500 бюллетеней. Фамилии зарегистрированных
<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2022-dlya-golosovaniya-na-dosrochnyx-vyborax-napechatayut-bolee-milliona-byulletenej.html" target="_blank">Для голосования на досрочных выборах напечатают более миллиона бюллетеней</a> - 8 августа был утвержден текст избирательного бюллетеня для досрочных выборов губернатора Владимирской области. Для голосования напечатают 1 085 500 бюллетеней. Фамилии зарегистрированных
[url=https://33live.ru/novosti/09-08-2022-dlya-golosovaniya-na-dosrochnyx-vyborax-napechatayut-bolee-milliona-byulletenej.html]Для голосования на досрочных выборах напечатают более миллиона бюллетеней[/url] - 8 августа был утвержден текст избирательного бюллетеня для досрочных выборов губернатора Владимирской области. Для голосования напечатают 1 085 500 бюллетеней. Фамилии зарегистрированных