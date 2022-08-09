8 августа был утвержден текст избирательного бюллетеня для досрочных выборов губернатора Владимирской области. Для голосования напечатают 1 085 500 бюллетеней. Фамилии зарегистрированных

8 августа был утвержден текст избирательного бюллетеня для досрочных выборов губернатора Владимирской области. Для голосования напечатают 1 085 500 бюллетеней. Фамилии зарегистрированных кандидатов в бюллетене разместятся в алфавитном порядке – Авдеев, Бирюков, Корнишов, Сидорко и Субботин. Рядом с фамилией и партийной принадлежностью будет указано место жительства кандидата, место работы и его занимаемая должностью. Напомним, выборы