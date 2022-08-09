Полиция задержала двоих жителей Юрьев-Польского, подозреваемых в краже мотоцикла за 90 тысяч рублей с дачного дома жительницы Москвы. Мужчины дали признательные показания. Сотрудники

Полиция задержала двоих жителей Юрьев-Польского, подозреваемых в краже мотоцикла за 90 тысяч рублей с дачного дома жительницы Москвы. Мужчины дали признательные показания. Сотрудники органов выяснили, что задержанные проникли на территорию дачи, расположенную в Юрьев-Польском районе, разобрав забор и угнали оттуда мотоцикл «Мотолэнд». Мужчины оставили на месте преступления улики, позволившие оперативно установить их личности. Как выяснилось,