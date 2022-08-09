Коррекционно-развивающий центр Юлии Маркешовой отпраздновал юбилей. Десять лет его сотрудники...

Коррекционно-развивающий центр Юлии Маркешовой отпраздновал юбилей. Десять лет его сотрудники оказывают помощь детям и взрослым с нарушением речевого, моторного и психического развития.Веселый смех и радостные улыбки. В это мгновенье всё остальное уходит на второй план и даже незаметно, что некоторым из детей врачи ставят диагноз - задержка развития. Своевременная и грамотная коррекция позволяет таким людям стать полноценными членами общества. Реабилитацией детей и взрослых с особенностями развития успешно занимаются в Коррекционно-развивающем центре Юлии Маркешовой.Нина Лазарева, мама особенного ребёнка:- Кого-то нужно научить говорить, кого-то нужно научить здороваться с людьми на площадке. Всех разному. И может быть кому-то нужна маленькая частичка, чтобы дальше двигаться. Здесь смотрят и видят чего не хватает этому ребёнку.В Центре разрабатывают и применяют инновационные подходы и авторские методики для детей с особенностями развития. Наталья Иванова - мать четверых сыновей. Рассказывает: младшему врачи ставили неутешительный диагноз. Год занятий принёс результат.Наталья Иванова, мать четверых детей):- У нас была полная задержка. И речевого развития, и физического развития, и психического развития. То задержки уже нет. Мы уже просто ходим. Нам, в принципе, здесь уже нравится.Для Юлии Маркешовой коррекционный центр - больше чем просто работа. За помощью сюда обращаются родители особенных детей как из Владимирской области, так и со всей страны. Юлия подчёркивает: нужно просто любить то, что делаешь.Юлия Маркешова, руководитель Коррекционно-развивающего Центра:- Здесь работают те, кто любит детей. Если к детям подхода не найдёшь, и к родителям, то работать здесь не получится. Работа очень сложная. Детишки очень не просты, но все они гениальные. Вся команда собиралась интуитивно. Они все меня нашли, никого я не искала. Как-то все постучались в дверь и сказали: хочу работать.Сейчас сотрудники Центра разрабатывают курс для будущих мам. Чтобы ещё до рождения ребёнка помочь выбрать правильное направление для его всестороннего развития.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.