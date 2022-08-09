Люди каких профессий больше всего нервничают и переживают?

Кто испытывает самый большой стресс, выходя из отпуска на работу? Люди каких профессий больше всего нервничают и переживают?Менеджер пресс-службы SuperJob Юлия Моторыкина:Многим знакома ситуация, когда до конца отпуска ещё несколько дней, а человека охватывает тревога, беспокойство, портится настроение. Всё это можно описать одним предложением, которое за свою профессиональную деятельность приходилось произносить очень многим и не один раз: «НЕ ХОЧУ НА РАБОТУ!» Даже на любимую. Слышали такое?Наша компания в июле, в разгар летних отпусков провела опрос среди россиян, чтобы выяснить, люди каких профессий испытывают наибольший стресс, выходя на работу после отпуска.Оказалось, что чаще всего в такой ситуации беспокойство испытывают врачи и HR-менеджеры, реже всего — охранники и воспитатели.3 из 10 россиян испытывают стресс, приступая к рабочим обязанностям после отпуска: «Приходится срочно навёрстывать упущенное»; «Иногда неловко перед коллегами, которые выполняют мою работу на время моего отпуска». Женщины чаще мужчин жалуются, что испытывают беспокойство в первые дни выхода на работу после отпуска (36 и 28% соответственно). Реже всего на постотпускной стрессовый синдром жалуются горожане старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц (по 26%).Впрочем, для большинства россиян выход на работу после отпуска не является стрессом (56%): «Наоборот, отдохнувший, заряженный, полный сил. Готов к новым трудовым рекордам!»Среди представителей распространённых профессий больше всего подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 43%). Испытывают «нервяк», выходя на работу из отпуска, 4 из 10 маркетологов и столько же менеджеров по продажам. Возвращение на работу после отпуска сродни стрессу для 38% бухгалтеров, а вот среди главных бухгалтеров таковых уже заметно меньше (27%). «Не хожу в отпуск в периоды сдачи отчётности. Делегирую свои обязанности, планирую загрузку отдела, остаюсь на связи», — комментируют руководители.А довольно спокойно выходят на работу из законного отпуска охранники и воспитатели (по 83 %), дизайнеры (78 %) и программисты (76 %).