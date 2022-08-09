Все, кто носит это гордое звание, могут отправить свои идеи и пожелания на официальную почту...

Все, кто носит это гордое звание, могут отправить свои идеи и пожелания на официальную почту ведомства.Масштабные мероприятия пройдут как на федеральном, так и региональном уровне. Какими они должны быть, главный вопрос, который задают всем учителям, тренерам, кураторам. Министр просвещения Сергей Кравцов обратился к коллегам с просьбой рассказать, и как они видят дальнейшее развитие системы образования. Напомню, указ об объявлении 2023-его года - годом Учителя и Наставника, Президент Владимир Путин подписал в конце июня.