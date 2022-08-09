Стало известно, что все чаще пассажиры BlaBlaCar попадают в лапы мошенников.

Стало известно, что все чаще пассажиры BlaBlaCar попадают в лапы мошенников.В России сервис по поиску попутчиков снискал огромную популярность, однако пассажиры стали жаловаться, что все чаще стали получать сомнительные сообщения и попадаться на уловки мошенников. По данным, которые приводит , злоумышленники обычно используют одну из двух схем.Например, мошенники убеждают клиента внести предоплату за поездку, что запрещено правилами сервиса или настаивают на оплате через сайт, внешне похожий на BlaBlaCar. Пострадавшая Полина рассказала , что злоумышленники похитили у нее 12 тысяч, пока она пыталась забронировать поездку из Петербурга в Ярославль.