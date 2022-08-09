Избиение битами на глазах беременной жены, «чёрные» бухгалтерские махинации и многомиллионные потери…

Избиение битами на глазах беременной жены, «чёрные» бухгалтерские махинации и многомиллионные потери...В истории, которую нам рассказал управляющий ООО «КО «АКВА» Владимир Бочкарёв, есть много шокирующих подробностей. Вот уже 3 года его предприятие, которое обеспечивает водой жителей посёлка Красный Октябрь, работает в крайне непростых условиях...Злосчастный автомобиль- Владимир Александрович, расскажите, с чего началась история, которая с вами произошла?- У нас на предприятии, работающем в системе ЖКХ, был один товарищ»... Долгое время он был учредителем ООО «КО «АКВА». Когда в 2019 году другой учредитель предприятия попытался разобраться с его деятельностью, стали возникать большие проблемы - и с правоохранительными органами, и с контролирующими.- Какие именно проблемы?- Выяснилось, что бухгалтер предприятия, которая была дочкой этого человека, оформила автомобиль предприятия («Toyota Land Cruiser 150 (Prado)» на свое имя за 50 тыс. рублей, при реальной стоимости машины 1,7 миллиона рублей, согласно произведенной оценке. При этом подпись в договоре купли-продажи и акте приема-передачи автомобиля от имени управляющего ООО были подделаны. Сам управляющий не подписывал данные документы и участники общества согласия на продажу автомобиля не давали.Когда я узнал о том, что средства предприятия похитили, то обратился в полицию. Сотрудники правопорядка очень долго собирали сведения, несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Но в конечном итоге в октябре 2020 года уголовное дело всё же возбудили. Когда начали проводить следственные мероприятия, выяснили и другие факты хищений.Но, как показала практика, добиться возбуждения уголовного дела - не значит привлечь людей к ответственности или хотя бы вернуть своё. Получается, что следствие вели почти 2 года, а единственное чего мы добились -это больших проблем, длительных судебных разбирательств и, в настоящий момент, прекращения уголовного дела по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности неустановленного лица, подделавшего документы.То есть следователь достоверно знала, что имущество «ушло» из предприятия, что там есть и другие факты хищений, о которых мы писали заявления. Однако эти заявления просто приложили к материалам уголовного дела, не зарегистрировали, по ним не провели проверку. Никакой реакции, как положено в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, мы не получили.Зато получили очень странное постановление о прекращении уголовного дела, в материалах которого есть 4 экспертизы, подтвердившие, что в 6 документах подделали подписи и использовали поддельные печати, что договоры купли-продажи, акт приёма-передачи выполнили на компьютере бухгалтера. Иными словами - есть очевидные доказательства состава преступления.Следователь переквалифицировала действия злоумышленников со статьи «мошенничество в особо крупном размере» на статью «подделка документов». У нас есть экспертиза, и обойти этот факт следователь не может. Поэтому переквалифицировала в преступление небольшой тяжести, которое сразу прекратили за истечением сроков давности. Следователь не установила, кто подделал подписи, кто подделал документ, по которому право собственности на автомобиль «ушло» из нашей организации.Конечно, решение о прекращении уголовного дела, по нашему мнению, незаконно. Я уверен, что его отменят, потому что там есть очевидные нарушения. Но и здесь есть проблема. Следователь, согласно постановлению о прекращении уголовного дела, выдала все вещественные доказательства, что затруднит доступ к правосудию потерпевшей стороне. То есть, даже если сейчас и отменят постановление о прекращении уголовного дела, то следствию будет сложно вернуть всё в прежний вид, чтобы не потерять доказательства по делу.Также вызывает недоумение тот факт, что мы - потерпевшая сторона - долгое время не получали текст постановления о прекращении уголовного дела. Приходим к следователю с ходатайством, а нам говорят, что ей некогда, что она нам всё послала по почте. Однако нам ничего не приходило.Мы вынуждены были обратиться в гражданский суд, чтобы восстановить наше право, чтобы признать эту сделку недействительной. Кстати говоря, судимся с марта, у нас уже было 6 заседаний, но решение пока не принято.Живут в страхе- С чем вы связываете столь странные действия со стороны сотрудников правопорядка?4 экспертизы подтверждают то, что подписи подделали на 6 документах, что печати использовали не те, что на компьютере бывшего бухгалтера изготовили поддельный документ. При этом фабула преступления гласит о том, что «неустановленное лицо ввело в заблуждение сотрудника ГИБДД, который поставил на учёт автомобиль». Но это же очевидно! Там есть документ от того, кто предоставлял. Сотрудника ГИБДД также допросили, он подтвердил, что наш бывший бухгалтер зарегистрировала за собой право собственности на автомобиль. Что ещё нужно?- Поступали ли вам угрозы?- На меня 2 раза нападали. Оба раза была проведена проверка, есть видеозаписи преступления. Но полиция в Киржаче, в своё время, вовремя не отработала. Пустили всё на самотёк, сделали таким образом, что это обвинение стало частным.- Можете описать, как именно на вас напали?- У меня частный дом, в 9 часов утра я собирался на работу, вывозил машину из гаража, закрыл ворота. В момент, когда я и моя беременная жена садились в салон своего автомобиля, рядом остановилась машина. Её номера, как потом оказалось, были оформлены на мужчину, который в тот момент сидел в тюрьме. Из машины вышли 2 человека в масках с битами и начали меня жестоко избивать на глазах жены.И всё это дело до сих пор не расследовано. По большому счёту, мы столкнулись с таким беспределом, что дальше работать у людей на нашем предприятии большого интереса нет. Потому что они совершенно не защищены ни с какой стороны. Побили? А ведь могли и инвалидом сделать и даже убить. Будут ли в таком случае искать преступников? Не хотелось бы доводить до этого...Кроме того, своими действиями та сторона не даёт нормально работать предприятию. Мы постоянно теряем денежные средства, которые приходится направлять не на развитие предприятия, не улучшение качества обслуживания населения, а на судебные расходы, оправдания перед контролирующими органами, всякие поездки. К чему вся эта волокита может привести? К банкротству предприятия? В итоге пострадают простые люди, получатели услуг. Предприятие системы ЖКХ не может остановить свою работу. Каждый день нужно оказывать услуги населению, снабжать его водой. Тебя никто не спросит, есть ли деньги, например, оплатить счёт за электричество, или нет. Ты должен это сделать. И не дай Бог ты прекратишь оказывать услуги населению...Сдаваться не намерены- Какими будут ваши дальнейшие действия?- Мы уже обжаловали постановление, сразу, как его получили. В дальнейшем пойдём в суд, чтобы доказать, что следователь вынес незаконное, необоснованное решение. Я уверен, что мы добьёмся, чтобы это постановление признали незаконным и необоснованным. По делу придётся биться, иллюзий по этому поводу нет.Наша главная надежда - лично на прокурора Владимирской области, который на приеме 07.07.2022 открыто выражал недоумение по позиции прокурора Киржачского района, а также на суд.Наше имущество похитили, сейчас его опять отдали злоумышленникам, и возможно, что они его уже продали. Не знаю, можем ли мы добиться возмещения хоть чего-то. Но в любом случае - останавливаться смысла нет. Нужно бороться.Самое главное, что предприятие должно работать. А мы - только и бегаем от одного суда к другому...