8 августа в 3 часа дня в деревне Филатово Гусь-Хрустального района произошел крупный пожар в...

8 августа в 3 часа дня в деревне Филатово Гусь-Хрустального района произошел крупный пожар в частном жилом доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади.Пожарные ликвидировали горение на площади 163 кв. м. В результате пожара пострадал жилой дом, сарай и неэксплуатируемое строение. К сожалению, на пожаре обнаружена погибшая женщина 1952 года рождения и пострадал мужчина 1960 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области