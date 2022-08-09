ЧП произошло днём 8 августа в деревне Филатово.

На пожаре в Гусь-Хрустальном районе погибла пенсионерка. ЧП произошло днём 8 августа в деревне Филатово.После сообщения о возгорании на место выехали 5 единиц техники и 12 человек личного состава МЧС. Пожарные потушили пламя на площади 163 квадратных метра. Пострадал жилой дом, сарай и неэксплуатируемое строение. В помещениях обнаружена погибшая женщина 1952 года рождения, а также пострадал мужчина 1960 года рождения.Дознаватель устанавливает причину трагедии.