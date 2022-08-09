Крупный пожар произошёл накануне в деревне Филатово Гусь-Хрустального района. В результате...

Крупный пожар произошёл накануне в деревне Филатово Гусь-Хрустального района. В результате возгорания частного дома погибла женщина и пострадал мужчина.Сообщение о пожаре поступило поздно, сообщают в региональном МЧС. На момент прибытия спасателей дом горел уже по всей площади. Оноь охватил 163 квадратных метра. Сгорели дом, сарай и хозпостройка. В огне погибла 70-летняя женщина, а 62-летний мужчина получил ожоги. Предварительная причина возгорания - неисправность печного оборудования.Кадры: ГУ МЧС по Владимирской области.