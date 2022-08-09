Горькая утрата для всей Владимирской области. И, конечно, для государственной телерадиокомпании...

Горькая утрата для всей Владимирской области. И, конечно, для государственной телерадиокомпании "Владимир". Не стало знаменитого оператора Андрея Привезенцева.Андрей Владимирович Привезенцев- признанный мастер кадра. Истинный профессионал своего дела, которому он посвятил всего себя. Телевидение было смыслом его жизни. Андрей Привезенцев умел передать эмоции человека, отразить его внутренний мир, ёмко и ярко- порой в одном кадре- рассказать историю, интересную зрителю. Андрей Владимирович Привезенцев родился 11 марта 1954-ого года в Южно-Сахалинске, учился во ВГИКе.Внёс особый вклад в развитие владимирского областного телевидения. В ГТРК "Владимир" работал над документальными проектами, телевизионными программами вместе с известными журналистами Леонидом Скакуновым, Светланой Говердовской. Андрей Владимирович воспитал целое поколение операторов, щедро делился своим профессиональным опытом. Отдельная глава его жизни - работа на журфаке ВлГУ.В последнее время Андрей Привезенцев был заместителем директора университетского Медиацентра. ГТРК "Владимир" выражает глубокие соболезнования Светлане Говердовской - супруге и верной соратнице Андрея Привезенцева. Мастеру было 68 лет.