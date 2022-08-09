Масштабный ремонт и большие творческие планы. Актеры и сотрудники областного театра драмы собрались вместе после летних каникул. По традиции в коллективе отметили трудовые юбилеи:

Масштабный ремонт и большие творческие планы. Актеры и сотрудники областного театра драмы собрались вместе после летних каникул. По традиции в коллективе отметили трудовые юбилеи: наградили тех, кто проработал 45, 40 и 10 лет. В труппе театра в этом сезоне пополнение – молодой актёр Роберт Непогода. Ему 22 года. Роберт Непогода, актёр Владимирского академического театра драмы