Спортсмены, наставники, активисты физкультуры и спорта принимают поздравления. В преддверии Дня физкультурника их поздравляют первые лица области. Особо отличившихся врио губернатора

Спортсмены, наставники, активисты физкультуры и спорта принимают поздравления. В преддверии Дня физкультурника их поздравляют первые лица области. Особо отличившихся врио губернатора области Александр Авдеев и спикер Заксобрания Владимир Киселев наградили на торжественном собрании. Среди награжденных – старший тренер Владимирской портивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике – Светлана Кагарлицкая. Приказом Министерства спорта России