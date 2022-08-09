В Вязниках на злополучном перекрёстке автодороги с трассой М7 «Волга» фура смяла легковую машину,...

В Вязниках на злополучном перекрёстке автодороги с трассой М7 «Волга» фура смяла легковую машину, за рулем которой была жительница города.Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин отреагировал на это происшествие на своей странице в ВК:"Этот проблемный перекрёсток требует немедленного реагирования со стороны дорожных служб, отметил он. - Концентрация происшествий здесь высокая. В микрорайоне «Южный», проживает около тысячи человек. Все они вынуждены ежедневно по несколько раз пересекать этот перекрёсток, так как здесь нет ни образовательных, ни медицинских, ни промышленных предприятий. В связи с образующимися пробками увеличивается время реагирования экстренных служб на вызовы. Требуется дорожная развязка".- Работаем над этим вопросом, заявил Игорь Игошин. - Только сегодня утром у меня прошла встреча с руководством автодороги М7 «Волга», на которой поднял и эту тему. Далее в моих планах посещение руководства «Росавтодора».Фото: страница ВК Игоря Игошина