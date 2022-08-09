В соцсетях появились кадры с лисенком, которые возмутили жителей Подмосковья.

В соцсетях появились кадры с лисенком, которые возмутили жителей Подмосковья.В одной из групп Домодедово в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина поймал лисенка и затащил его в машину. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении интернет-издания , неизвестный долго гнался за животным, а когда поймал, схватил за шкирку и потащил к авто.Подписчики группы возмутились поведением героя ролика. Некоторые отметили, что на поступок мужчины нужно срочно пожаловаться в полицию.