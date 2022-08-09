Ведомство проводит проверку фактов, изложенных в СМИ.

Прокуратура инициировала проверку после публикации в СМИ новости о нарушениях закона на стройке в деревне Масленка. Она проводится по поручению прокурора Владимирской области Владислава Малкина.Коллеги из рассказали, что в Суздальском районе рабочие, которые возводят дом, повредили газопровод и часть населённого пункта осталась без голубого топлива.Возмущение жителей деревни касалось также разбитых дороги и куч земли, которые образовались на местных полях. На стройке вырыт котлован. Яма не огорожена, что представляет угрозу жизни и здоровью жителей.При этом строители не сообщили газовщикам о повреждении коммуникаций. В газовой службе селянам пояснили, что земляные работы проводятся без согласования с ними. В течение 8 августа ресурсоснабжающая организация пыталась восстановить газопровод, но безуспешно. Начался обвал грунта. Больше суток местные жители сидели без газа.В итоге ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка всем доводам, изложенным в публикации журналистов. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.Добавим, что после вмешательства Суздальской межрайонной прокуратуры газоснабжение населённого пункта восстановлено.