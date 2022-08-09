Учитывая тот факт, что каждый автовладелец обязан приобрести обязательный страховой полис ОСАГО, автолюбители ищут варианты, которые меньше повлияют на их финансы. Для решения данного вопроса Тинькофф Страхование предлагает свои услуги. Каждый клиент, посетив сайт, может самостоятельно рассчитать страховку ОСАГО и прислать в заявке именно тот вариант, который больше подойдёт по стоимости, а преимущества получит каждый клиент.

Учитывая тот факт, что каждый автовладелец обязан приобрести обязательный страховой полис ОСАГО, автолюбители ищут варианты, которые меньше повлияют на их финансы. Для решения данного вопроса Тинькофф Страхование предлагает свои услуги. Каждый клиент, посетив сайт, может самостоятельно и прислать в заявке именно тот вариант, который больше подойдёт по стоимости, а преимущества получит каждый клиент.Преимущества страховки от ТинькоффКак известно, Тинькофф всегда предлагает только выгодные услуги. Вот и страховой полис, предоставляет клиентам множество преимуществ. К наиболее важным плюсам можно отнести такие пункты:нет необходимости ехать в офис;прием заявки в онлайн режиме;оплата услуги за пару минут;страховые выплаты осуществляются за два дня;предлагается круглосуточная помощь;можно вернуть до 15% кэшбэка;можно приобрести по сниженной стоимости;электронную версию легко предоставлять сотрудникам ГИБДД;при окончании срока полиса система оповестит о необходимости оплаты.Все перечисленные преимущества и ряд других плюсов дают полное представление о том, что данный полис предлагается на более выгодных условиях, чем те, на которых можно приобрести страховку в различных страховых компаниях или банковских учреждениях.Условия для понижения стоимости полисаТинькофф Страхование предлагает ряд скидок при приобретении страховки. К основным бонусам можно отнести следующие:за безаварийную езду со своей стороны водитель получает солидную скидку;при оплате картой в мобильном приложении возвращается приличный кэшбэк;чем больше стаж вождения и возраст автовладельца, тем ниже стоимость;чем меньше в полисе вписано водителей, тем меньше цена страховки.Благодаря этим скидкам клиенты приобретают полис по значительно выгодной стоимости, что и увеличивает число клиентов желающих воспользоваться данным предложением.Подведем итогиСпециалисты Тинькофф Страхование делают все возможное, чтобы число клиентов желающих воспользоваться данным предложением о приобретении страхового полиса было как можно больше. Для этого предлагаются выгодные условия с различными скидками и бонусами, что очень нравится клиентам. Сотрудники качественно и довольно быстро выполняют свою работу, клиентам это нравится, и они с удовольствием приобретают полис ОСАГО в Тинькофф.