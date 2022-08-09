Из-за санкций в Россию перестали поставлять запчасти для самолетов. Чтобы продолжать обслуживать воздушные суда, авиакомпании начали разбирать некоторые на запчасти, как сообщает .
Это ..
Из-за санкций в Россию перестали поставлять запчасти для самолетов. Чтобы продолжать обслуживать воздушные суда, авиакомпании начали разбирать некоторые на запчасти, как сообщает .
Это необходимо для того, чтобы продлить летную годность остальных судов. Пока речь идет минимум о двух самолетах – Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Об этом пишут .
Помимо этого, по данным сайта для отслеживания самолетов Flightradar24, уже 15% авиалайнеров из "Аэрофлота" не взлетали последние три месяца, в том числе и три самолета Airbus A350. Это случилось из-за того, что техобслуживание Airbus A350 проводится только за рубежом, пишет .