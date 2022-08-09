Из-за санкций в Россию перестали поставлять запчасти для самолетов. Чтобы продолжать обслуживать воздушные суда, авиакомпании начали разбирать некоторые на запчасти, как сообщает . Это ..

Из-за санкций в Россию перестали поставлять запчасти для самолетов. Чтобы продолжать обслуживать воздушные суда, авиакомпании начали разбирать некоторые на запчасти, как сообщает .Это необходимо для того, чтобы продлить летную годность остальных судов. Пока речь идет минимум о двух самолетах – Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Об этом пишут .Помимо этого, по данным сайта для отслеживания самолетов Flightradar24, уже 15% авиалайнеров из "Аэрофлота" не взлетали последние три месяца, в том числе и три самолета Airbus A350. Это случилось из-за того, что техобслуживание Airbus A350 проводится только за рубежом, пишет .