На окраине Петербурга произошло массовое побоище.

На окраине Петербурга произошло массовое побоище.В Мурино в массовой драке сошлись две группы молодых людей – рэперы и бойцы ММА. По словам местных жителей, в потасовке участвовали порядка 30 человек, однако, как сообщает , задержать пока удалось лишь пятерых.По словам очевидца случившегося, бойца ММА Артема Тарасова, они с другом оказались на месте происшествия случайно. Причем, несмотря на то что были с самого начала потасовки, так и не поняли, с чего все началось. "Налетели толпой, что-то такое было. Начали в них стрелять. Не мы стреляли", – цитирует парня .Также, по данным , после драки госпитализировали еще одного бойца ММА. Тренер по смешанным единоборствам, мастер спорта Руслан Булгучев, остался после на месте происшествия с рваными ранами.Обстоятельства случившегося выясняются. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.