Октябрьский районный суд города Владимира признал 23-летнего жителя Покрова виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции на Соборной площади и назначил наказание в

Октябрьский районный суд города Владимира признал 23-летнего жителя Покрова виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции на Соборной площади и назначил наказание в виде ареста на 5 суток. Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 6 августа к полицейским обратился избитый 35-летний владимирец. Мужчина назвал приметы нападавшего, по ним сотрудники органов нашли 23-летнего подозреваемого. Парень