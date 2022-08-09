МЧС России по Владимирской области озвучило причину пожара в деревне Филатово Гусь-Хрустального района, в котором один человек погиб и один пострадал. По версии дознавателей МЧС, пожар в

МЧС России по Владимирской области озвучило причину пожара в деревне Филатово Гусь-Хрустального района, в котором один человек погиб и один пострадал. По версии дознавателей МЧС, пожар в частном жилом доме, унесшем жизнь 70-летней пенсионерки, случился из-за неисправности печного отопления. Пожарных, к сожалению вызвали слишком поздно. Приехавшие по вызову спасатели потушили возгорание по всей площади дома