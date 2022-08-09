Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Во Владимирской области вылетевшая после ДТП на «зебру» машина сбила пешехода. Об этом рассказали в региональном УМВД.В Александрове на улице Институтской 7 августа в 19.20 22-летний водитель Daewoo врезался в стоящую перед пешеходным переходом «Ладу». От удара автомобиль вылетел на пешеходник и сбил 58-летнего мужчину. За рулём отечественной легковушки находился 20-летний парень.Пострадавшего госпитализировали в больницу.Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.