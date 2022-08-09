Сегодня, 9 августа, в 05:30 утра в службу МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня, 9 августа, в 05:30 утра в службу МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Борисцево Кольчугинского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 42 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области