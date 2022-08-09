Они констатируют плачевное состояние тротуара и отсутствие пешеходных переходов.

В Гусь-Хрустальном активисты Общероссийского народного фронта требуют обезопасить дорогу к школе №4. Они констатируют плачевное состояние тротуара и отсутствие пешеходных переходов.«Здесь практически ничего не менялось с советских времен», - пишут общественники.Восстановить пешеходную дорожку невозможно из-за изменений в нормативах. По новым требованиям минимальная ширина прохода должна составлять 1,5 метра, а сейчас - 1,2. Члены президентского движения рекомендовали расширить тротуар, а вдоль проезжей части установить ограждения. Реконструкцию объекта они пообещали взять на личный контроль.В ОНФ напомнили, что в прошлом году их эксперты добились появления пешеходных переходов и ремонта тротуара у школы №15.«Также ситуация изменилась и у школы №7. Там починили дорогу и смонтировали освещение», - сообщили в пресс-службе организации.Что касается четвёртой школы, то все недостатки зафиксированы и направлены чиновникам для принятия мер.