В деревне Филатово Гусь-Хрустального района 8 августа случился пожар в частном доме, в результате которого погибла 70-летняя женщина и пострадал 62-летний мужчина. По информации регионального

В деревне Филатово Гусь-Хрустального района 8 августа случился пожар в частном доме, в результате которого погибла 70-летняя женщина и пострадал 62-летний мужчина. По информации регионального МЧС, сгорел дом №49. Пожарных вызвали слишком поздно. Приехавшие по вызову спасатели потушили возгорание по всей площади дома – 163 кв.м. Сгорел дом, сарай и неэксплуатируемое строение. В тушении пожара