Во Владимирской области продолжаются дорожные ремонты. В нормативное состояние сотрудники ДСУ-3...

Во Владимирской области продолжаются дорожные ремонты. В нормативное состояние сотрудники ДСУ-3 приводят дороги и в Гусь-Хрустальном районе.Два асфальтоукладчика, шесть катков и самосвалы. На строительном участке автодороги Гусь-Хрустальный - поселок Уршельский работы ведут две дорожные бригады. Уже укладывают выравнивающий слой. Общая готовность объекта - порядка 30%.Олег Цыганов, консультант отдела приемки выполненных работ по Гусь-Хрустальному району ГБУ "Владупрадор":– Протяженность участка 7260 метров. У нас по контракту срок стоит 25 октября. Но мы надеемся, что закончим раньше.Участок ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь нового покрытия превысит сорок шесть с половиной тысяч квадратных метров. Все работы находятся под пристальным контролем со стороны общественников. Задачу поставил глава региона Александр Авдеев.Руслан Зарипов, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта:– Мы стараемся выезжать на все значимые такие объекты. Тем более, что здесь сумма порядка 85 миллионов. Большой объект. И, конечно, хотелось, чтобы дорожники сделали как положено. Чтобы асфальт лежал еще долго-долго.В этом году бюджет дорожного фонда увеличили в два раза по сравнению с прошлым. Ремонты идут по всей области. В каждом муниципалитете в нормативное состояние приводят десятки километров. После приемки отремонтированные участки 4 года будут находиться на гарантии строительной фирмы.Трассу Гусь-Хрустальный - Уршельский не ремонтировали давно. Только временами заделывали ямы. Дорогой активно пользуются большегрузы. В поселке Уршельский расположен один из крупнейших в стране стекольных заводов.Руслан Зарипов, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта:– География фур, которые проезжают, говорит о том, что эта дорога востребована. Туда и сырье везется. И готовая продукция отсюда везется. Скажем так, фуры приезжают даже из зарубежья.Работы ведутся с раннего утра и до позднего вечера. По контракту у подрядчика есть еще как минимум два месяца. В финале дорожникам предстоит укрепить обочины и уложить верхний слой асфальтового покрытия, толщина которого после уплотнения должна быть четыре сантиметра.Максим Калашников, Александр Чунаев.Вести "Владимир"