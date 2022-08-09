Миссия попасть на огород для кольчугинских дачников СНТ Березка год от года становится сложнее....

Миссия "попасть на огород" для кольчугинских дачников СНТ "Березка" год от года становится сложнее. Дорога к их родным участкам теперь за забором частника. А на ту, что насыпали взамен, с уверенностью рассчитывать нельзя. В проблеме разбиралась Любовь Клюквина.Дачники садового товарищества "Березка" оказались за бортом. Точнее, за забором. Он тянется вдоль дороги, по которой люди привыкли добираться до своих участков. Нина Смурова грустно шутит: чтобы поливать помидоры, придется лететь на самолете.Нина Смурова, дачница:- За этим забором находится дорога, которую использовали с 1986-го года, когда выделили садовые участки городские власти. Вот здесь вот мы ездили на своей сад-огород. В 12-ом году мы узнаем, что находимся в сельском поселении Флорищи. Ну нам даже ни к чему, что это такое, дорога есть же, а в 19-ом году появляется забор.Как выясняется, земля под дорогой - давно в частной собственности. Просто владелец только сейчас заявил о своих имущественных правах. Упреждая претензии дачников, частник отсыпал рядом грунтовую дорогу, которая после дождей, говорят люди, превращается в болото. Сейчас это единственный путь к домам сорока человек. Многие их них живут в СНТ постоянно.Алексей Беспалов, член СНТ "Березка":- Если поле это продадут какому-то другому частнику, нам перекроют эту дорогу и останется нам только по тропинке ходить,Дмитрий Семенович, член СНТ "Березка":- Надо, чтобы у администрации где-то стояла на учете эта дорога. Нам же надо её ремонтировать! Никто ж не хочет. Крайних нет. Мы дорогу чистим за свой счет.Забыв про дачные хлопоты, члены СНТ штудируют законодательство. В курсе истории - даже в региональном Росреестре. Там поясняют: земельные вопросы - это полномочия районных властей. Люди вправе обратиться к чиновникам за помощью, а те хоть и не обязаны, но по совести могли бы пойти навстречу.Денис Ломтев, начальник отдела государственного земельного надзора Владимирской области:- Если пока на сегодняшний день вот та территория, по которой они осуществляют проезд, находится в распоряжении муниципалитета. По сути, им возможно сформировать схему, утвердить ее на уровне главы района. То есть, это бесплатно. Это не аренда, не сервитут, который возмездный, здесь просто ОМСУ утверждает схему для прохода и проезда к некоему товариществу.Администрация района, похоже, пошла другой дорогой. И сейчас, по словам Алексея Андрианова, ведет переговоры с хозяином земли за забором.Андрианов Алексей Юрьевич, глава администрации Кольчугинского района:- Наложить сервитут там возможно. Неделю у нас этот вопрос в администрации вместе с жителями СНТ "Березка" решается. Я думаю, что там будет положительное решение. Надо чуть-чуть подождать.Частный сервитут - то есть совместное пользование участком - предполагает плату. Соразмерную убыткам, которые несет землевладелец. Сколько будет стоить проезд к огородам и как долго будет действовать договор, пока непонятно.Любовь Клюквина, Илья Хлудов