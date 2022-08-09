Гости и участники мероприятия «перенеслись» в атмосферу начала прошлого века.

На Крутовских холмах, которые располагаются рядом с поймой реки Нерехта, состоялся праздник «живой истории». Энтузиасты, которые занимаются исторической реконструкцией, воссоздали быт ковровской деревни 1900-1925 годов. Подробности сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.- Всё, как в той жизни - одежда, быт, музыка, песни, общение... Зрители застали крестьян за домашними делами: кормлением животных, плетением корзин, заготовкой лозы, сена, изготовлением бочек для солений, подков. Рядом с этим в деревне протекала и другая - барская жизнь: чаепития с вареньем и всякой снедью, различные игры, праздные разговоры, выгуливание нарядов... Жизнь шла у каждого по-своему, - написал на своей страничке «ВКонтакте» народный избранник.Живая история – увлекательный способ познания прошлого родной земли. На протяжении нескольких лет её активно культивируют ковровские «Наследники Победы». И это очень нравится, как местным жителям, так и гостям района.Благодаря исторической реконструкции люди получают уникальную возможность заглянуть в прошлое, ощутить «дыхание веков».- Благодарю лично руководителя клуба Сергея Мостового, весь коллектив «наследников» за подвижничество, за патриотизм, за любовь к России и своему родному краю, - написал депутат.