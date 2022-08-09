Дорога на улице Василисина во Владимире будет отремонтирована до наступления осени. Об этом рассказали в городской администрации после выхода сюжета 6 канала в эфир. Напомним, ранее мы

Дорога на улице Василисина во Владимире будет отремонтирована до наступления осени. Об этом рассказали в городской администрации после выхода сюжета 6 канала в эфир. Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии дорожного полотна напротив Областного колледжа культуры и искусств. Там проезжая часть не в лучшем состоянии. На дороге большие выбоины. Кроме того, отсутствует разметка, а пешеходные