Д. Кураков, возглавляя УК «ТеплоСервис», не обеспечил очистку крыши от снега.

В Муроме директор управляющей компании оштрафован за падение наледи на 11-летнего ребенка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Д. Кураков, возглавляя УК «ТеплоСервис», не обеспечил очистку крыши от снега. Оттаявший кусок льда рухнул на подростка. Школьник получил травмы, повлёкшие лёгкий вред здоровью.Несколько дней назад мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Штраф составит 50 тысяч рублей. Обе стороны могут обжаловать приговор.