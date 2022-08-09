В Муроме прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения...

В Муроме прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Муромского района.Проверочными мероприятиями установлено, что на автодороге по улице Молодежной в селе Панфилово Муромского района отсутствует стационарное электрическое освещение и пешеходная дорожка.При этом рассматриваемый участок автодороги имеет социальную, административную значимость и используются, в том числе несовершеннолетними учащимися для прохода к школе.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, по результатам проверки в Муромский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию Муромского района обязанности по оборудованию названной автодороги стационарным электрическим освещением и пешеходной дорожкой.Ход рассмотрение административного искового заявления находится на контроле Муромского городского прокурора.Фото https://www.pxfuel.com/