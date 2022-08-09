При ипотеке на целый век сумма ежемесячного платежа станет более доступной для граждан, отметил эксперт.

При ипотеке на целый век сумма ежемесячного платежа станет более доступной для граждан, отметил эксперт.Рост цен на недвижимость и небольшие доходы граждан могут спровоцировать появление в России так называемой поколенческой ипотеки, считают эксперты. То есть такой кредит можно будет оформить на 100 лет, и в случае чего он будет переходить по наследству.Очевидно, что, оформляя ипотеку на целый век, граждане будут значительно меньше платить каждый месяц. Это станет возможным, если банки согласуют перекредитовку, считает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. Также, по мнению эксперта, которого цитирует "", будет реально перепродать квартиру, например, если возникли какие-то жизненные обстоятельства.Собеседник издания "" считает, при отрегулированном рынке у ипотеки на 100 лет будут все шансы стать такой же популярной, как и льготная.Ранеевице-президент региональной Гильдии риелторов Олеся Рудаковазаметила, что в Московской области спрос на недвижимости в ипотеку не растет. Даже снижение кредитных ставок не становится для граждан причиной покупки жилья, обратила внимание эксперт. Почему так происходит? Подробнее об этом "Дни.ру".