Женщина получила условный срок.

В Селивановском районе женщина-агроном осуждена за смерть тракториста, которого придавило прицепом. Об этом рассказали в пресс-службе районного суда.В середине декабря прошлого года при падении полуприцепа тракторист ООО «Селивановское» получил травмы не совместимые с жизнью. Суд пришёл к выводу, что подсудимая нарушила правила техники безопасности и охраны труда при организации работ на территории предприятия.Обвиняемая признала свою вину. В результате её приговорили к году условного срока с аналогичным испытательным срокомСудья учел добровольное возмещение морального вреда и принесение извинений супруге погибшего, раскаяние в содеянном, а также наличие благодарностей и удостоверения «Ветеран труда».Приговор пока не вступил в законную силу.