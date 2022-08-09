Специалисты регионального Россельхознадзора провели выездное обследование территории деревни...

Специалисты регионального Россельхознадзора провели выездное обследование территории деревни Лаврово в Судогодском районе, где зафиксирована вспышка массового размножения непарного шелкопряда.Эксперты отобрали для исследования образцы имАго вредителя - несколько взрослых особей бабочек - и направили в ветлабораторию для проведения молекулярно-генетической экспертизы. Хотят убедиться, что это именно опасный азиатский подвид вредителя. Если информация подтвердится, в районе может быть введен карантинный фитосанитарный режим. Он предполагает досмотр всего круглого леса, вывозимого с территории размножения насекомых и обработка очага и всех сооружений в буферной зоне инсектицидами. Непарный шелкопряд - один из самых опасных древесных вредителей. Повреждает более трехсот видов растений - почти все лиственные породы, многие хвойные, не брезгует и плодовыми садовыми кустарниками.