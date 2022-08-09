В Вязниках глава региона Александр Авдеев вручил Орден мужества родным героя Антона Морозова....

В Вязниках глава региона Александр Авдеев вручил Орден мужества родным героя Антона Морозова. Офицер погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе. Слово - Марии Платанюк.Минута молчания в память о герое Антоне Морозове. Его мама- Ольга Вячеславовна воспитала достойного сына. С первых дней Антон Морозов принимал участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Проявив отвагу и героизм. Опытный офицер грамотно руководил бойцами, благодаря чему удавалось избежать потерь. Антон Морозов погиб в Мариуполе, при миномётном обстреле командного пункта. Всего через 4 дня Мариуполь будет полностью освобожден от неонацистов. Антону было 32.Ольга Морозова, мать кавалера Ордена мужества Антона Морозова:- Он всегда старался помочь, никогда не проходил мимо. И вот эта вот его учёба. Он и жил и служил по принципу "Никто кроме нас".Наш земляк - выпускник Рязанского высшего военно-десантного командного училища - в Вооруженных силах Российской Федерации служил с 2006-ого. Участвовал в возвращении Крыма, освобождении Сирии, миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Указом Президента вязниковец Антон Морозов награжден Орденом Мужества посмертно. Государственную награду маме Антона вручил глава региона Александр Авдеев.Алексндр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- То, что Антон выполнил свой героический долг, спасал своих бойцов, своих друзей- это останется в наших сердцах на века. Это пример героизма, мужества и той борьбы, которую нам завещали деды в 45-ом.Александр Авдеев сам в июле этого года побывал на Донбассе. В Мариуполе видел масштаб разрушений, общался с жертвами националистов. Теми, кому каратели стреляли в спину. Жизнь Антона Морозова была наполнена глубоким смыслом, подчёркивает глава региона. Как и другие герои России Антон Морозов мужественно защищал мирных граждан. Дав детям, женщинам и старикам право ЖИТЬ.Мария Платанюк "Вести-Владимир"