ГИБДД разбирается в обстоятельствах трагедии.

В Вязниках на пересечении дороги с трассой М7 в ДТП с фурой погибла женщина-водитель. Большегруз буквально подмял под себя легковушку.По предварительным данным, днём 9 августа Nissan Micra под управлением женщины 1958 года рождения, двигаясь по улице Железнодорожной, при выезде на главную дорогу не пропустил двигающийся по «семёрке» DAF с полуприцепом. В результате столкновения сидевшая за рулём легковушки женщина погибла.ГИБДД разбирается в обстоятельствах трагедии.Автокатастрофу прокомментировал депутат Госдумы Игорь Игошин.«Проблемный перекрёсток требует немедленного реагирования со стороны дорожников. Здесь высокая концентрация происшествий. Требуется развязка. Работаем над этим вопросом. Сегодня утром встретился с руководством автодороги М-7. В планах общение с «Автодором», - подчеркнул парламентарий.