Александр Авдеев оценил перспективы развития вязниковского предприятия нетканых материалов.

Александр Авдеев оценил перспективы развития вязниковского предприятия нетканых материалов. Он осмотрел технологические линии, которые позволяют ежегодно производить более 7 млн погонных метров полотна.Вязниковская фабрика – лидер российского рынка по переработке короткого льняного волокна, выпуску льняных и полульняных нетканых полотен. Здесь также производятся материалы из синтетических волокон, джута, хлопка, кокосовой койры, морских водорослей и технической конопли.За последние годы в цехах созданы высокопроизводительные мощности по выпуску нетканых полотен. Внедрены новые технологии иглопрошивания и термоскрепления волокон, оборудовано разволокнительное производство. Линейка продукции используется в швейной, обувной, мебельной, пищевой, автомобильной, сталепрокатной, кабельной и строительной отраслях, а также в быту.«Главная задача – помочь получить дополнительные энергетические мощности, что позволит создать до 50 новых рабочих мест и запустить новые линии», – резюмировал врио губернатора по итогам поездки.