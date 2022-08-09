Сегодня, 9 августа, в 7 утра в службу МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня, 9 августа, в 7 утра в службу МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в административном здании в Юрьеве-Польском на улице Производственная.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в помещении архива. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 24 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области